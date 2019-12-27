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Gürkan’a 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Gürkan’a 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek" suçundan dava açıldı. "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve daha sonra yurt dışına kaçan Ş.B, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek Gürkan'dan şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında Edirne Adliyesi'nde savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında hazırlanan iddianame kabul edi- ANKARA len Gürkan'ın 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.
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Gürkan’a 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
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