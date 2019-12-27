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‘Hizmet alınmadan hak ediş belgeleri imzalandı’

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.12.2019
‘Hizmet alınmadan hak ediş belgeleri imzalandı’
Aydın'da haklarında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla dava açılan, aralarında FETÖ sanığı örgütün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 17 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Karaarslan hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanıklardan eski ASKİ çalışanı Ş.D., halen ASKİ'de yönetici olan N.C.'nin bu göreve Karaarslan tarafından getirildiğini, danışmanlık hizmeti alınmadan hak ediş belgeleri hazırlandığını, imzalamak istemeyen çalışanlara baskı uygulandığını savundu
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‘Hizmet alınmadan hak ediş belgeleri imzalandı’
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