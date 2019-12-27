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İlk saat kaçta tatnıtılacak fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobilin nerede üretilecek? İşte son detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük katkı ve destekleriyle başlayan projesinde büyük gün geldi çattı! İlk yerli otomobil bugün tanıtılacak. Vatandaşlar büyük bir heyecanla yerli otomobil nerede üretilecek? sorusunun cevabını araştırıyor. 5 ayrı modelin olacağı yılda 175 bin otomobil üretileceği de gelen bilgiler arasında. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre elektrikli otomobilin üretiminin Bursa'da yapılacağı açıklandı, yine aynı karara göre üretim tesisinde 4 bin 323 kişinin çalışacağı ve öngörülen toplam sabit yatırım tutarının 22 milyar TL olacağı ifade edildi. ?

Giriş Tarihi: 27.12.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 08:23
İlk yerli otomobil saat kaçta tatnıtılacak fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobilin nerede üretilecek? İşte son detaylar...

Gencinden yaşlıısına tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, heyecanına katılmış durumda. Son olarak dün paylaşılan görselde otomobilin iç dizaynı ve tasarımı da gözler önüne serilmişti. 26 Aralık 2019 tarihli kararname Cumhurbaşkanı Kararı'nda yerli otomobilin üretileceği yer ve yatırımı hakkında bilgiler paylaşıldı. Peki yerli otomobil ne zaman saat kaçta üretilecek? Yerli otomobilde gümrük vergisi muafiyeti, KDF istisnası, KDV istisnası, vergi indirimi, gelir vergisi stopaj desteği de var. İşte yerli otomobil hakkındaki tüm ayrıntılar...

SENEDE 175 BİN OTOMOBİL

Öte yandan, elektrikli otomobil üretiminde 5 ayrı model olacağı ve yıllık kapasitenin 175 bin adet olacağı bilgisi de Karar'da yer aldı. Ayrıca, üretim tesisinde 4 bin 323 kişinin çalışacağı ve 300 nitelikli personelin yer alacağı belirtildi.

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İlk yerli otomobil saat kaçta tatnıtılacak fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobilin nerede üretilecek? İşte son detaylar...
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