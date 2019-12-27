İstanbul Boğazı'nı tehdit eden büyük tehlike ve Kanal İstanbul'un önemi

İstanbul Boğazı'nda bugün, Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, karaya oturdu. Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7 römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldı.

Ancak bu İstanbul Boğazı'nı tehdit eden ne ilk ne de son olay. İstanbul'un gerdanlığı konumunda bulunan Boğaz'da meydana gelen bu son olayla birlikte yüzyılın projesi olarak değerlendirilen Kanal İstanbul'un gerekliği bir kez daha kanıtlanmış oldu.

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev gemilerin oluşturduğu tehlikeleri de önleyecek olan Kanal İstanbul, İstanbul'a neler kazandıracak? Şehir Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan, Kanal İstanbul projesinin detaylarını, İstanbul'a kazandıracaklarını ve dev projenin bilimsel özelliklerini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Kanal İstanbul projesini İstanbul için büyük bir fırsat olarak gördüğünü söyleyen Bozdoğan, ülkelerin artık şehirleri üzerinden rekabet ettiğini belirtti.

Dünyanın en önemli şehirlerini örnek gösteren Bozdoğan, İstanbul'un da dünya için çok önemli bir şehir olduğuna vurgu yaparak, İstanbul'u yönetenlerin minimal düşünemeyeceğinin altını çizdi.

Kanal İstanbul projesinin İstanbul'a kazandıracaklarının üzerinde duran Bozdoğan, Boğaz'ın aşırı gemi trafiğinden kurtarılmasının en önemli kazanım olacağına vurgu yaptı.