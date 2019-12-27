Kundakçı hain için iddianame hazır: Motorla geldi çakmakla yaktı

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GeçtiğimizEylül ayında İstanbul Pendik'te bulunan Aydos Ormanı'nı kundaklayan Yakup Akman hakkında iddianame düzenlendi. İddianameye göre Akman'ın iki farklı alanda üzerinde bulunan çakmak ile yakarak orman yangını çıkardığı kaydedildi. Bu durumu iki kişinin de gördüğü ve şahit oldukları belirtildi. Akman'ın motosiklet ile olay yerine geldiğine ilişkin güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu, yine bilgi sahiplerinin çekmiş oldukları video kaydından ilk yangın alanının 80-100 metre aşağı kısmında bulunan ikinci yangın alanında bulunan şüphelinin ormanı yaktığına ve olay yerinden ayrıldığına ilişkin kamera kayıtlarının bulunduğu ifade edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.