Libya davet etti asker göndereceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Libya ile mutabakatı görüşmek için önceki gün Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. İşte Erdoğan'ın sözleri:Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları başladığında CHP buna da karşı çıktı. Ana muhalefetin bu tavrı Yunan medyasına bolca malzeme verdi. Türkiye'de hemen her şeyin yerlisini ve millisini yaptık. Sadece ana muhalefet konusunda bunu başaramadık.Libya bize Osmanlı'nın ve Osmanlı subayı olarak burada önemli hizmetler ifa eden Gazi Mustafa Kemal'in yadigârıdır. Sen Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiydin ya, bir de şöyle bir olumlu açıklamanız olsun ya. Gazi Mustafa Kemal 1911'de Trablusgarp, Bingazi ve Derne'de Libyalı kardeşlerimizi işgalci güçlere karşı teşkilatlandırmış ve onlarla birlikte savaşmıştır. Hatta Derne'deki çatışmalarda gözünden yaralanmış ve izini ömür boyu şanla taşımıştır. Haberin var mı Bay Kemal?Şimdi meydanı boş buldular, görüyorsunuz, esip savuruyorlar. Ne yaparsanız yapın. Biz imzaları attık, bu işi bitirdik. Şu anda 'Asker gönderecek misiniz' diye soruyorlar. Davet edildiğimiz yere gideriz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatı ile Libyalı kardeşlerimize desteği bir kez daha teyit ettik.Bizim bu anlaşma ile amacımız Akdeniz'de kimsenin hakkını, hukukunu gasp etmek değil, tam tersine hakkımızın gasp edilmesine engel olmaktadır. Çünkü biz bu adımı atmamış olsaydık Akdeniz'de Türkiye'yi kendi kara sahillerine hapsedecek bir oyun tezgâhlanıyordu.Darbeci generale savaş uçağından tanka, paralı askere kadar her türlü desteği sağlayanlar, ülkemizin bu adımına karşı çıkıyor. Rusya 2 bin Wagner (paralı askerlerin şirketi) ile orada, Sudan 5 bin. Yaptık oldu diyorlar. İnşallah Meclis'imizden tezkereyi geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz. Bütün bunlar bir savaş baronuna yardım ediyor, biz, ülkenin meşru hükümetinin yanında davete icabet ediyoruz.(Suriye) İdlib'de rejimin saldırılarından kaçan 100 bine yakın kişi sınırımıza doğru harekete geçti. Biz, Avrupa'ya açıkça söyledik. 'Türkiye'nin İdlib'teki çabalarına gereken destek verilmezse ortaya çıkacak sonuçların bedelini herkes ödeyecektir' dedik.