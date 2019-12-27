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merkezli 7 ilde operasyonu: 6 tutuklama

merkezli 7 ilde /'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüphelilerin bir kısmının aktif, bir kısmı meslekten ihraç edilmiş 5'i polis memuru ve 2'sinin öğretmen olduğu öğrenildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.12.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 22:27
Şanlıurfa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 6 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Aralık'ta Şanlıurfa, İzmir, Amasya, Adıyaman, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir kısmı aktif, bir kısmı meslekten ihraç edilmiş 5'i polis memuru, 2'si öğretmen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 6 tutuklama
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