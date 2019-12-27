Wikepedia hakkında son dakika kararı! Wikipedia Türkiye'de erişime ne zaman açılacak?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yakalşık 2,5 yıl önce Wikipedia'nın engellenmesine karar vermişti. Bu kararın ardından Wikipedia, Türkiye'den erişime kapatılmıştı. Bir süredir devam eden erişim engeli kararı ile ilgili son dakika haberi gelmiş ve Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından erişim yasağının ifade özgürlüğünü engellediği ve hak ihlali olduğu yönünde bir karar açıklanmıştı.

WIKIPEDIA NE ZAMAN AÇILACAK?

Anayasa Mahkemesi tarafından gerekçeli kararın açıklanmasının ardından BTK tarafından Wikipedia'ya erişim engelinin kaldırılması bekleniyor. Böylece, 2017 yılında erişim yasağı getirilen Vikipedi'nin Türkiye'de açılması bekleniyor.

VİKİPEDİ AYM'YE BAŞVURULMUŞTU

Türkiye'de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtilmişti.

WİKİPEDİA KURUCUSUNDAN MESAJ

Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, Twitter hesabından, "Yeniden hoşgeldin Türkiye" mesajını paylaştı