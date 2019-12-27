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Wikepedia hakkında son dakika kararı! 'de erişime ne zaman açılacak?

ile ilgili son dakika haberi geldi. AYM tarafından verilen 'ya erişimin açılması kararının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Yaklaşık 2,5 yıl önce alınan karar doğrultusunda Wikipedia'ya 'de erişim engeli gelmişti. Bu hafta da AYM tarafından Vikipedi hakkında son dakika kararı gelmiş ve erişim yasağının kaldırılmasına hükmedilmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Wikipedia'ın erişime açacağı bildirildi. Peki, Wikipedia erişime ne zaman açılacak? İşte Vikipedi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 11:48
Wikepedia hakkında son dakika kararı! Wikipedia Türkiye'de erişime ne zaman açılacak?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yakalşık 2,5 yıl önce Wikipedia'nın engellenmesine karar vermişti. Bu kararın ardından Wikipedia, Türkiye'den erişime kapatılmıştı. Bir süredir devam eden erişim engeli kararı ile ilgili son dakika haberi gelmiş ve Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından erişim yasağının ifade özgürlüğünü engellediği ve hak ihlali olduğu yönünde bir karar açıklanmıştı.

WIKIPEDIA NE ZAMAN AÇILACAK?

Anayasa Mahkemesi tarafından gerekçeli kararın açıklanmasının ardından BTK tarafından Wikipedia'ya erişim engelinin kaldırılması bekleniyor. Böylece, 2017 yılında erişim yasağı getirilen Vikipedi'nin Türkiye'de açılması bekleniyor.

VİKİPEDİ AYM'YE BAŞVURULMUŞTU
Türkiye'de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtilmişti.

WİKİPEDİA KURUCUSUNDAN MESAJ
Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, Twitter hesabından, "Yeniden hoşgeldin Türkiye" mesajını paylaştı

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Wikepedia hakkında son dakika kararı! Wikipedia Türkiye'de erişime ne zaman açılacak?
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