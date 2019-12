Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, her zaman onların yanında

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, her zaman onların yanında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Somali'deki bombalı saldırı) Türkiye, her zaman onların yanında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye güçlendikçe Somali, hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Her zaman Türkiye'yi yanında hissedecekler. Teröre karşı mücadelesinde de sonuna kadar Somali ile beraber olacağız."

AA Gündem Giriş Tarihi: 28.12.2019 18:29 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 18:29