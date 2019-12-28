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Başkan : Türkiye Somali'nin yanındadır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısını lanetleyerek, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.12.2019 19:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 19:37
Başkan Erdoğan: Türkiye Somali'nin yanındadır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısını lanetleyerek, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından, Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Terör saldırısını lanetlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

Türk milletine ve kardeş Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, "Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır." ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan: Türkiye Somali'nin yanındadır
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