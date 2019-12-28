Bu otomobil Türkiye’ye yakıştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de Gebze Bilişim Vadisi'nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:



'DEVRİN OTOMOBİLİ'NİN ÖNÜNÜ KESEMEYECEKSİNİZ: Devrim otomobilinin benzini olmadığı için yolda kalmasını, projeyi boğma kampanyasına çevirenler, emin olun, Türkiye'nin Otomobili için de aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama bu kez izin vermeyeceğiz. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız "devrin otomobilinin" önünü kesemeyecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin direksiyonuna geçip ilk sürüşü böyle yaptı

Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını sormayı milletimize bırakıyoruz. Yıllardır Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesi gerektiğini, bizim montajcılıktan çok daha iyisine layık olduğumuzu dile getiriyorum. Ülkemizi, 350 bini bile bulmayan otomotiv üretim potansiyelinden 1.5 milyonun üzerinde bir üretim seviyesine çıkardık. Bu sektördeki ihracatımız 32 milyar dolara ulaştı. Ama maalesef, kendi otomobilimizi üretme çabalarımızda uzun süre netice alamadık. Hayalimiz; hakları ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Bunun için bir babayiğit arıyorduk. Milletimizin bu hayaline gönül veren, elini taşın altına koyan babayiğitler ortaya çıktı ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu kurdu. Sadece işine odaklanmış, profesyone ekip çalışmalarını bugünlere getirdi. 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı.Bir kısmı da, yurt dışındaki prestijli işlerini bırakıp, sırf bu proje için heyecanla vatanlarına dönen arkadaşlarımız.

2 SENE ÖNCE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK: Sessiz ama derinden gidildi. Ön gösterim araçlarını, 2 sene önce söz verdiğimiz gibi, ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. Tabii içinde bulunduğumuz bu mekânı da özellikle seçtik. Burası Türkiye'nin Bilişim Vadisi. Burası Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssü. Aslında biz bu tarihi günde iki mega projeyi aynı anda hayata geçiriyoruz. Hem Bilişim Vadimizin resmi açılışını gerçekleştiriyor, hem de otomobilimizin ön gösterim araçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Bu vesileyle Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun tüm üyelerine, projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.



KİMİN SESİ OLDUKLARI, KİMİN ÇIKARINI KORUDUKLARI AŞİKAR: Daha önce uçak yapan, motor geliştiren, silah üreten müteşebbislerimizin başına ne gelmişse, Devrim otomobilinin başına da aynısı gelmiştir. Kimin adına çalıştığı, kimin sesi olduğu, kimin çıkarını koruduğu artık gün gibi aşikâr olan birileri çıkıp, diğer projeler gibi, bunu da hem psikolojik, hem de fiili olarak sabote etmiştir. Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin de ihraç edilmesine engel olan zihniyet, bugün de yine faaliyette. Zor şartlarda kurduğu silah fabrikasında hayranlıkla takip edilen üretimler yapan kişiyi, fabrikasıyla beraber havaya uçuranların amacının ne olduğunu zaman içinde hep birlikte gördük. Türkiye'nin kendi motorunu üretmesi için canlarını dişlerine takarak çalışanların emeklerini zayi edenler, aynı kafayla bugün de bizim karşımıza dikiliyor. Devrim otomobili için harekete geçildiğinde, "Türkler otomobil üretemez" diye bir kampanya başlatılıyor. Yerli otomobilin hem teknolojik olarak üretilemeyeceğini, hem de yeterli pazarı olmadığını söyleyenler, birkaç yıl sonra Batılı firmaların ülkemizde kurdukları otomobil fabrikalarını alkışlayarak karşılamışlardır. Halbuki, tam da otomobil piyasasının canlanmaya başladığı bir dönemde bu teşebbüs başarıyla hayata geçirilebilseydi, bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu.



22 MİLYAR LİRALIK yatırımla fabrika Gemlik'te kurulacak.

4.323 KİŞİYE istihdam sağlanacak.

2022'DE seri üretim başlayacak.

5 MODEL üretilecek.

175 BİN ADET (yılda) üretilecek.

30 DAKİKA şarjla 500 km. gidecek.

SIFIR EMİSYONLA çevreyi hiç kirletmeyecek.

200-400 BEYGİR GÜCÜYLE 7.6-4.8 saniyede 100 km. hıza ulaşacak.





ERBAKAN HOCAMIZI MİNNETLE YAD EDİYORUZ: Gümüş Motor teşebbüsünden 65 yıl sonra hala motorumuzu kendimiz üretemiyor olmanın sancılarını çekiyoruz. Bu vesileyle, ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan, sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetle, minnetle yad ediyorum. İnşallah farklı kurumlarımız nezdinde başlattığımız projelerimiz sonuçlandığında, birkaç yıl içinde her türlü ihtiyacımızı karşılayacak şekilde, motor meselesini de kökten çözmüş olacağız.



HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR: Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıları diğer alanlara da taşıma gayesiyle kurduğumuz bu vadiyle, yarının Türkiye'sini daha sağlam temellere oturtmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz yüksek teknolojili savunma sanayi ürünleri sayesinde, güçlü ve rakipsiz bir küresel oyuncu olma yönünde ilerliyoruz. Şimdi artık sıra, bu ürünleri sivil teknolojilere uyarlayarak, daha geniş bir alana damga vurmaya gelmiştir. Bunun için tüm sektör temsilcilerimizin, üreticilerimizin, yatırımcılarımızın, tıpkı buradaki babayiğitlerimiz gibi, ellerini taşın altına koyması gerekiyor.



YERLİLİK VE MİLLİLİKTEN ANLAMAYANLAR BİZİ İLGİLENDİRMİYOR: Fikri ve sinai hakları tamamen bize ait olan bu araçla birlikte, dünya rekabetçi bir Türk markasıyla tanışmış olacak. Bu markaya ilişkin tüm stratejik kararları ülkemiz alıyor. Fikirlerimiz, bizim mühendislerimiz tarafından hayata geçiriliyor. Atılan hiçbir adım için kimseden lisans almıyor, icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimiz belirliyoruz. Bir başka ifadeyle, oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz. Libya'da da biz koyuyoruz, Suriye'de de biz koyuyoruz. Rabb'imin izniyle Türkiye, önümüzdeki dönemin yükselen değeri, attığı adımları takip edilen ülkesi olacaktır. Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikte üretilen tek marka yine Türkiye'nin otomobili olacak. Milletimizin bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Satışa sunulacağı 2022 öncesinde ön satış süreci başlatılabilir. Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum. Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa'nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin sahibi olacağız. Biz küresel bir marka peşindeyiz. Yerlilik ve millilikten anlamayanlar bizi ilgilendirmez, biz işimize bakacağız. Hiç kimse bu gerçeği perdelemeye çalışmamalı.



SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK: 17 YILDA ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRDİK



BAŞKAN Erdoğan'ın liderliğinde 17 yılda güçlü bir Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemi oluşturuldu. Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin de bu vizyonun bir parçası. Bugün ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme yolunda, ülkemizin en büyük teknoparkı Bilişim Vadisi'ni resmen açıyoruz. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok girişim, kritik yerli ve milli teknolojilerin öncüsü olacak. Yoluna daha büyük adımlarla devam edecek olan Bilişim Vadisi, inanıyorum ki ülkemizin 21. yüzyıldaki konumunu güçlendirecek.

Geçmişte yerli, milli, özgün atılımları boğmaya çalışan zihniyet yüzünden birçok fırsatı kaçırmış olduk. İşte son 17 yılın belki de en büyük başarısı, bu zihniyetleri dönüştürmek oldu. Yıllarca bu millete 'yapamazsın, başaramazsın' diyenlere inat, 'en iyisini biz yaparız' dediğimiz günlere geldik.



BOY ESPRİSİ DAVETLİLERİ GÜLDÜRDÜ



Varank, yerli otomobille üstü örtülü şekilde çektirdiği fotoğrafla ilgili 'Acaba arabalar mı büyük yoksa bakanın mı boyu kısa' diye yoğun tartışmalar olduğunu söyleyerek Başkan Erdoğan'a "Siz arabaların yanında durunca araçların boyutları hakkında soru işaretleri de sanırım tamamen ortadan kalkmış olacak" diye hitap etti.



TOBB VE TOGG BAŞKANI RIFAT HISARCIKLIOĞLU: BU BİR EZBER BOZMA MEYDAN OKUMADIR



2020'DE marka tanıtımını 2021 de fabrika açılışı yapacağız. 2022'de ilk araç banttan çıkacak. Ezberleri bozacağız. Farklı sektörden babayiğitleri aynı masaya topladık. Bugün bir başka gururluyum. 2017 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanımız bize bir çağrı yapmış ve bu işi üstlenmemizi istemişti. Verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu işi başaran Türk özel sektörü adına şeref duyuyorum. Taşın altına elimizi koyarız dedik, dalga geçtiler ortak girişim grubumuzu kurduk inanmadılar pes etmedik çalışmaya devam ettik. Bugün buradayız. Cumhurbaşkanımızın desteğini hep arkamızda hissettik. Markası patenti, tasarımı bizim olacak. Lisans satacağız. Kendi patentlerimizi için yabancı mühendisleri çalıştıracağız. Bugün dünyada ne yapılıyorsa aynısını onlarla aynı zamanda yapıyoruz. Artık devlet hedef veriyor. Kamu-özel sektör atılacak adımları birlikte düzenliyor. Türkiye'nin otomobili dijital ekonomiye geçiştir. Gayri safi milli hasılaya 50 milyar dolar katkıdır. Bu yeni bir meydan okumadır.



SİPARİŞ YAĞIYOR



KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yerli otomobilden 100 adet ön sipariş vereceklerini açıkladı. Altay, yerli otomobilin üretilmesiyle belediye araçlarının tümünün yerli olacağını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu girişimle gurur duyduklarını belirterek, İBB'nin güçlü bir siparişle yerli otomobile destek olacağını duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Twitter adresinden destek mesajı yayımlayarak emeği geçenlere teşekkür etti. Nişantaşı Üniversitesi, rektörlük makam aracını yerli otomobil ile değiştireceğini bildirdi.



KOCAELİ-İZMİR ARASI TEKNOLOJİ KORİDORU BAŞKAN



Erdoğan, törende Silikon Vadisi'nin açılışı ile ilgili de konuştu. İşte o sözler:

YAZILIMCI SAYIMIZI 500 BİNE

ÇIKARACAĞIZ: Yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, bunları geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke haline geleceğiz. Bilişim Vadisi, kabiliyetlerimizi bir araya getirip, önümüzdeki dönemin eğilimlerini bugünden yönlendirme doğrultusunda attığımız adımlardan biri. Bu amaçla Marmaray'a, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bağlantısı kuruyoruz. Böylece 20 milyonluk nüfusu yarının teknolojilerinin yeşereceği Bilişim Vadisi ile buluşturuyoruz. Bu ulaşım hattına "Mega Teknoloji Koridoru" diyebiliriz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yanında kuracağımız yeni teknoloji geliştirme bölgesini de Bilişim Vadisi çatısı altına alıyoruz. İşte Osman Gazi Köprüsü burada. Artık İzmir'e iki buçuk saatte ulaşılabiliyor. Bu teknoloji üssüyle, kritik teknolojilerin geliştirilmesinde ülkemize çağ atlatacağız.Yeni teknolojilerin en önemli bileşeni yazılımlardır. Bunun için 170 bini aşan yazılımcı sayımızı hızla 500 binin üzerine çıkaracağız. Bilişim Vadimiz, açacağımız yeni nesil yazılım okullarından birine de ev sahipliği yapacak.

OTOMOBİL TSK'NIN 1 MİLYON METREKARELİK ALANINDA ÜRETİLECEK: Otomobilimizin fiziken üretileceği fabrika ise bu endüstrinin kalbinin attığı Bursa olacaktır. Gemlik'te TSK'ya ait 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekarelik alanında fabrikamızın yapımına başlayacağız. Bu arada Başkan Erdoğan, Twitter paylaşımında da "Türkiye'nin Otomobili projesindeki teknoloji birikimimiz diğer pek çok sektörün de önünü açacak, ateşleyicisi olacaktır. Sanayimizi tüm unsurlarıyla bir sonraki çağa şimdiden hazırlamak istiyoruz. Tasarımıyla bataryasıyla şarj istasyonlarıyla bu otomobil projesiyle ülkemizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak tüm dünyada otomobilimizi yollarda gördüğümüz gün hedefimizize ulaşmış olacağız" ifadesini kullandı.



'DEVRİM MÜHENDİSLERİNE SAYGIYLA' TWEETİ



Açılış törenine 2 bin davetli katıldı.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim de sahnede sergilendi. Başkan Erdoğan Devrim'in direksiyonuna geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergilendi. Fuaye alanında otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı da verildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter sayfasından "Devrim mühendislerine saygıyla..." notuyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim"in bir fotoğrafı paylaşıldı. Tweet'e "Tüm Türkiye arkanızda" diye destek mesajları yağdı. Otomobil tanıtımı sonrasında da Twitter'da 'trend topic' oldu.



ÇEVRECİLİĞİ GURUR VERİCİ



BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter paylaşımda "2022'de yollarda olacak Türkiye'nin Otomobili çevreci özellikleriyle gururumuz olacak" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, otomobilin hava kirliliğini önemli oranda azaltacağını vurguladı.





Zeynel YAMAN-Abbas ÇAKAR-Betül USTA/ Halit TURAN SABAH