FETÖ’ye yardımdan mahkûm oldular

etullahçı

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Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım suçundan Sözcü gazetesine açılan dava karara bağlandı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9 sanıklı davada mahkeme, sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezası verildi.Gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz ile internet sitesinin yayın yönetmeni Mustafa Çetin'e ise aynı suçtan 3 yıl 4'er ay, gazetenin internet haber koordinatörü Yücel Arı, muhasebe müdürü Yonca Yücekaleli ve muhabir Bekir Gökmen Ulu da aynı suçtan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına mahkum edildi. Gazetenin eski internet sorumlu müdürü Mediha Olgun beraat etti. Gazetenin firari patronu Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, Emin Çölaşan için "Toplumda tanınan gazeteci olması nedeniyle suça konu yazılarıyla örgüt lehine toplumda oluşturduğu algının boyutu, böylelikle örgüte sağlanan fayda, kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar ve tehlikenin dikkate alındığı" belirtildi.Necati Doğru'nun 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün sonra yazmış olduğu "Naylon Darbe" başlıklı yazı ile örgüt tarafından darbe girişiminden hemen sonra oluşturulan "kontrollü darbe", "tiyatro" gibi algılara hizmet eder şekilde örgüt lehine algı sağladığı vurgulandı.