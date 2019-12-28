Hâkim ve savcılara FETÖ uzaklaştırması

BUGÜN NELER OLDU

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 18 hakim ve savcının FETÖ ile irtibatının olduğu iddiası üzerine inceleme başlattı. Söz konusu hakim ve savcılarla ilgili iddiaların soruşturulması için HSK müfettişleri görevlendirildi. HSK 2. Dairesi, soruşturma tamamlanana kadar 18 hakim ve savcının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.Açığa alınan 18 hakim ve savcının, 'ByLock' içerikleri, etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ/ PDY üyelerinin verdiği ifadeler ve elde edilen diğer deliller nedeniyle açığa alındığı öğrenildi. HSK Genel Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda, açığa alınan 18 hakim ve savcının savunmaları alınacak. FETÖ iltisakları nedeniyle geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılan bu hakim ve savcılarla ilgili soruşturmalar, HSK müfettişleri tarafından yürütülecek. Haklarındaki müfettiş soruşturması tamamlandıktan sonra, meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek. FETÖ bağlantıları tespit edilmesi durumunda meslekten ihraç edilmenin dışında yargı süreci de başlayacak. 17- 25 Aralık sonrası tüm FETÖ üyelerinin katılması talimatı verilen örgütün gizli haberleşme programı ByLock'ta hem kullanıcılar, hem de yazışmalar üzerindeki incelemeler sonucu FETÖ'cü yapı çözülmüştü. 18 hakim ve savcının açığa alınmasına gerekçe olan 'ByLock' içeriklerinin de bu incelemelerden elde edildiği öğrenildi.