İstiklal şairi Mehmet Akif saygıyla anıldı

BUGÜN NELER OLDU

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı. İlk tören Ersoy'un hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanı önünde düzenlendi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andıklarını belirtti. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün satırlarda gizlenen dünyayı bugünkü kuşaklara anlatmak amacıyla yola çıktığı "Mehmet Akif'in Çizgisi 2" isimli sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı. Sergi açılışında konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Mehmet Akif Ersoy'un, milletin hafızasında çok değerli ve anlamlı bir yere sahip olduğunu söyledi.Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından, "Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal." notuyla paylaşımda bulundu. Paylaşımında Türk bayrağı üzerinde Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafına yer veren Erdoğan, "Ebediyete irtihalinin 83. yılında Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı okuduğu video da yer aldı.