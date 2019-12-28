‘Mekiye ve Cafer gibi bir yolunu bul, kaç gel’

BUGÜN NELER OLDU

TERÖR örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti, 116'ıncı gününe girdi. 62 ailenin sürdürdüğü eylemde çocuklarına kavuşacakları günü bekleyen anneler, Mehmet Akar ve Cafer Ceylan'ın ardından, Mekiye Kaya'nın da örgütten kaçarak ailesine kavuşmasıyla, daha da umutlandı. Terör örgütü PKK'nın 5 yıl önce kandırarak kaçırdığı Songül Akkuş'un annesi Fatma Akkuş, "Kızımı iki gün önce televizyonda gördüm. Çok şükür sağ. Buradan tekrar kızıma sesleniyorum. Mehmet gibi, Cafer gibi, Mekiye gibi sende kaç ve o karanlıktan kurtul. Telefonla bizimle irtibata geç. Devletimizin desteği ile seni o çamurdan kurtaralım. Sen yeter ki; kaçmayı başar, devlet seni bize getirir" dedi. Kızı Hayal, 5 yıl önce terör örgütünce dağa kaçırılan ve Ağrı'dan gelen anne Süheyla Demir de, "Mekiye'nin de ailesine kavuşması umutlarımızı arttırdı. İnanıyorum ki kızım da bulunduğu bataklıktan kaçıp kurtulmak istiyor. Sesimi ve çağrılarımı duyup, Mekiye gibi kaçarak, ailesine ve kardeşlerine kavuşacak. Devletimiz O'nu da bana getireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.