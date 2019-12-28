Siparişi alacaktı soyguncular katletti

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ABD'nin Virginia eyaletinde yemek teslimat şirketi DoorDash'da şoförlük yapan 56 yaşındaki Yusuf Özgür, perşembe sabah saatlerinde girdiği restoranda iki soyguncu tarafından saldırıya uğradı. Virginia polisi, silahlı ve maskeli soyguncuların söz konusu restorana girdiğini ve içerdeki 23 kişinin cüzdan ve telefonlarını aldığını belirtti. Soygun esnasında siparişi almak için içeri giren Özgür'ün kapıyı tuttuğu ancak soyguncuların Özgür'ün kafasına sopa ile vurup daha sonra göğüs bölgesine ateş ettiği bildirildi. Polis kaçan soyguncuları bulmak için çalışma başlattı. Soyguncuları bulana ya da ihbar edene 10 bin dolar ödül verileceği açıklandı. 16 ve 10 yaşlarında iki çocuk babası olan Özgür'ün, geçimini sağlamak için iki işte çalıştığı ve yemek teslimatını ek iş olarak yaptığı belirtildi.