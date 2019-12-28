Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi.

Aamin Ambulans Hizmetleri Müdürü Abdikadir Abdirahman, saldırıda 80 kişinin hayatını kaybettiğini, 50'den fazla kişinin de yaralandığını kaydetti. Somali Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar da Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi. Saldırıda çevredeki iş yerlerinde ciddi hasar meydana geldi.

SALDIRILAR TÜRKİYE'YE MESAJ!



Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Somali'deki saldırıyı A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Başbuğ, "Bu yapılan saldırıyı kimin yaptığı veya kimin üstlendiğinden daha çok ne maksatlı ve kimlerin yaptırdığı önemli. Dolayısıyla bu maksatla yaklaştığınızda karşınıza yine siyonist, emperyal yapı çıkıyor. Bu saldırı elbette Somali'de yapılan bir saldırı ama aslında dolaylı olarak da Türkiye'ye mesaj vermek isteniyor. Türkiye'nin son zamanlarda yaptığı hareketleri engellemek, göz dağı vermek ve durdurmak amaçlı yapılan bir saldırı olarak görüyorum.

Somali'deki kanlı saldırının amacı Türkiye'yi durdurmak mı?

Somali, Türkiye'nin en büyük üs bölgelerinden biri. Bir merkez durumda. Biz Somali'de 400 dönümlük bir arazide büyük bir askeri üs kurduk ve o üs kurulduğundan bugüne kadar Somali terörden hiç kurtulmadı. Burada maksat Türkiye'nin yapacağı hareketleri baltalamaktı. Fakat şükürler olsun Sayın Erdoğan başta olmak üzere faaliyetlerde geri adım atılmadı. Saldırılar bizi engelleyemedi, durduramadı." ifadelerini kullandı.