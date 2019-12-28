Yerli otomobillerin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tan önemli açıklamalar

Karakaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biz tasarıma başlamadan önce hedef kitlemizi belirledik. Hedef kitlemiz yalın ve prestijli bir otomobil görmek istiyordu. Tasarımda bütünlük bir parçaların birbirini tamamlaması çok önemli. Otomobilimiz elektrikli olduğu için aks mesafesini istediğimiz mesafede tutabiliyoruz. Biz tasarımımızda doğu ve batıyı birleştiriyoruz. Batının düz çizgileriyle, doğunun daha hareketli çizgilerini birleştirdik. İçinde bulunduğumuz topraklar doğu ve batının birleştiği, kaynaştığı bir bölge. Tasarımımızdaki farkın da bunun olmasını istedik.

Aracın ön tarafına bakıldığında kararlı fakat saldırgan olmayan bir otomobil olduğunu görüyoruz. Aracın ön paneline baktığımızda lale figürünü görebiliyoruz. Aracın farları kararlı ve keskin hatlara sahip.

Aracın markası henüz belli değil. Şimdilik geçici olarak TOGG logosunu kullandık. Marka 2020 sonlarına doğru belirlenecek. İlk olarak 2022 sonlarında SUV aracımız satışa sunulacak. Ardından sedan ve diğer modelleri de belirli aralıklara piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Piyasaya girdiğimizde Avrupa'da klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk elektrikli SUV araç üreticisi olacağız.

İşte Türkiye'nin yerli otomobili!

* Her zaman hedef kitleler bir üst araca binmek ister. SUV aileler için de uygun, bireysel kullanım için de uygun. Son 5 senesinde ve önümüzdeki 5 senesinde büyüyen bir segment. Aynı zamanda marka oluşturmak için çok uygun. İç piyasada satılan SUV'ların çoğu ithal. Doğuştan SUV ya da doğuştan elektrikli araç tanımı çok önemli. Hiçbir şekilde değiştirilmemiş. Tamamen sıfırdan oluşturulmuş. Piyasaya girdiğimizde klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk SUV üreticisi olacağız.

"FİYAT VERMEK DOĞRU DEĞİL"

* (Fiyat vermek mümkün mü?) Fiyat vermek doğru değil, 2 sene sonrası için mümkün de değil. Böyle bir otomobil bugün piyasada kimden pazar payı alır diye bakıp, tanımlamalarımızı ona göre yaparız. Bu ipucu veriyor.

"ALMANYA'DA ANA HABERLERDE YAYINLANDI"

* Bu bizim premium, prestij, yalın olarak tasarladığımız bir otomobil. Dün akşam Çin'den eski çalışma arkadaşlarımdan mesaj geldi. 'N'apıyorsunuz orada?' diye. Bir arkadaşım Almanya'dan mesajla 'Almanya'nın en çok seyredilen kanalda ana haberde yayınlandınız' diye. Kışın da çalışacak, yazın da. Farklı şartlarda çalışacak.

"AVRUPA'DA İLK OLACAK"

* (İç tasarım hakkında) Her şeyden önce uçtan uca ekran alanı var. Önünüzde, ortada ve yan tarafında, yolcu tarafında da bir ekran yer alıyor. Ortada kumanda merkezi olarak kullanacağınız bir ekran var. Biz bu 3 bölmeyi planlıyoruz. Ve Avrupa'da ilk olacak.

* Baktığınızda bahsettiğimiz tünel ve önde motor olmadığından iç mekan daha rahat ve geniş. Tasarım çizgileri olarak bizi saran bir hat var. Geniş ancak daha geniş hissi veriyor. Bizi saran ve güven hissini artıran bir tasarım.