TOGG ne demek ve açılımı ne anlama geliyor? TOGG ortakları kimler? İşte tüm bilgiler

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı lansman ile yurtta ve dünyada merakla bekleyenler için görücüye çıkarıldı. Görücüye çıkarıldığı andan itibaren tüm yurtta ve dünyada gerek tasarımı, gerekse içerisinde barındırdığı yüksek teknolojiyle büyük beğeni toplayan yerli otomobilin ortaya çıkmasında büyük paya sahip olan TOGG'un ne anlama geldiği, açılımının ne olduğu ve ortaklarının kimler olduğu vatandaşlar tarafından arama motorlarında TOGG ne demek, açılımı nedir ve ortakları kimlerdir? Şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Peki, TOGG ne demek, açılımı nedir ve ortakları kimlerdir? İşte merak edilen soruların cevapları…

TOGG NE DEMEK? TOGG AÇILIMI NEDİR? ORTAKLARI KİMLER?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin yapımında büyük paya sahip olan TOGG'un ne anlama geldiğini, açılımının ne olduğunu ve ortaklarının kimlerden oluştuğunu haberimizden öğrenebilirsiniz…

İşte detaylar;