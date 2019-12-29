49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağız

BUGÜN NELER OLDU

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 ocak'ta TBMM'nın olağanüstü toplantısında görüşülemesi beklenen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye "evet oyu" vereceklerini açıkladı. Yazılı açıklamada bulunan Bahçeli şunları kaydetti:Milliyetçi Hareket Partisi 2 Ocak 2020 Perşembe günü TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vermektedir. Bu çerçevede sözü edilen tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı da herkesin bilmesinde yarar vardır. Stratejik bir körlük, gelişmelerin seyrini okumaktan aciz bir kavrayış, komşu ülkelerdeki ağır sorunlara ilgisiz ve duyarsız bir yaklaşım kötü sonuçlara, vahim gelişmelere yol açacaktır. Mesela Libya güvenli ise Türkiye de güvenli olacaktır. Suriye sakinse, Irak sükûnet içindeyse Türkiye'nin tehdit algılamaları zayıflayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Mustafa Şerif takma ismiyle ve sahte pasaportla Libya'ya taşıyan olumsuzlukların ve tehlikelerin bir benzeri bugün tekraren yeşermiş ve yaygınlaşmıştır. Doğrudur, Libya o gün vatan toprağıydı, ama bugün de milli güvenliğin kilit taşı haline gelmiştir.Libya'da zalimleri ve emperyalist hedefleri arkasına alarak hem ülke hem de bölge güvenliğini tehlikeye sokan karanlık ve kanlı Hafter'in dengelenmesi ve frenlenmesi vazgeçilmez önemlidir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlık ve egemenlik hakları sonuna kadar muhafaza edilmelidir. Ne işimiz var Libya'da diyen CHP ve zillet kafilesi şayet milli namus ve ahlaka sahiplerse aynı soruyu bu ülkede askeri faaliyette bulunan mihraklara da sormaları mecburiyettir. ANKARA