AK Parti kongre sürecini bu slogan ile başlattı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresini, "Türkiye İçin İnandığın Yolda Yürü" sloganı ile yapacak. Televizyonlarda ve sosyal medyada günlerdir izlediğimiz 'İnandığın Yolda Yürü' tanıtım filminin gizemi açığa çıktı. Filmleri AK Parti'nin hazırladığı anlaşıldı. AK Parti dün yayınladığı ikinci filmle 7. Olağan Kongre sürecinin kampanyasını resmen başlatmış oldu. Dün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi seslendirdiği mektubu ile birlikte asıl film görücüye çıktı. Filmde Erdoğan'ın okuduğu mektupta şu ifadeler yer aldı: "Sevgili kardeşim! İnanmak, emek harcamak, geçmişi bilerek yarına bakmak, azimle hedefe yürümek, engeller karşısında yılmamak, bizi biz yapan değerlerdir. Dünkü başarıların yarını aydınlatan ışığındır. Hep daha ileriyi hedefler ve aşkla çalışırsan hiç yorulmasın. Kalbini ortaya koyarak yürürken yol arkadaşlarınla tek vücut olursun. Aklınla hareket edersen tuzaklara da düşmezsin. İnancın varsa umudun da vardır. Başaracağına inan. Kendin için, ailen için Türkiye için inandığın yolda yürü." ANKARA