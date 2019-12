- TAGESSPİEGEL (Almanya): Türkiye'nin büyüyen ekonomik gücünün kanıtı.

- NOS (Hollanda): Türkiye, dünya otomobil pazarına giriş yaptı.

- KRONE (Avusturya): Erdoğan, yerli otomobili gururla tanıttı.

- NRK (Norveç): Türkiye yerli otomobilde tarihi güne tanıklık etti



Türkiye'nin elektrikli yerli otomobil tanıtımı dünyada büyük sükse yaptı. İşte Türkiye'nin otomobil üretimindeki dev adımını manşetlerine taşıyan dünya medyasından alıntılar;



Tagesspiegel gazetesi (Almanya): Türkiye milli elektrikli aracına milyarlarca yatırım yapıyor. Erdoğan'ın uzun vadeli hedefi olan yerli araç ülkenin büyüyen ekonomik gücünün kanıtı. Bu büyük Türkiye'nin eseri.

Die Welt gazetesi (Almanya): Türkiye'nin otomobil üretmek için cazip bir pazar.

Krone gazetesi (Avusturya): Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil markasını gururla tanıttı.

Belga haber ajansı (Belçika) Erdoğan, Türkiye'de geliştirilen ilk elektrikli otomobil prototiplerinin örtülerini kaldırdı. Elektrikli otomobillerin biri SUV diğeri sedan Tarihi bir gün! Çeşitli uluslararası firmalar Türkiye'de Avrupa piyasaları için otomobil ürettiyor.

NOS televizyon kanalı (Hollanda): Türkiye yerli elektrikli 'rüya otomobil'ini sundu. Proje vergi avantajı gibi büyük devlet desteği ile gerçekleşiyor. Dünya otomobil pazarına giriş yaptılar.

İsveç haber ajansı TT: Türkiye elektrikli otomobillerini görkemli bir törenle tanıttı. Gözkamaştırıcı araçlar beğeni topladı.

NRK devlet televizyon kanalı (Norveç): Türkiye yerli otomobilde tarihi bir güne tanıklık etti.60 yıllık hayalini gerçekleştirdi. Türkiye sadece yeni teknolojiler için bir pazar değil, aynı zamanda onları geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülke de oldu.

Ta Nea gazetesi (Yunanistan): Proje 5 Türk şirketinden oluşan konsorsiyum tarafından hayata geçirildi.



TESLA'YA RAKİP OLACAK

İNGİLİZ Daily Mail gazetesi, Türkiye'nin otomobiliyle ilgili haberinde Başkan Erdoğan'ın ilk yerli otomobili, Tesla'ya meydan okuma temennisiyle tanıttığına dikkat çekti. Haberde "Erdoğan, Türkiye'yi ekonomik bir dev haline getirmek için mühendislerden yerli bir otomobil üretmesini istedi. Türkiye ilk yerli otomobili üretme hayalini gerçekleştirmeye yaklaştı. Araç, 2022'de yollarda olacak. 60 yıllık rüyası gerçekleşiyor. Erdoğan da 'Halkımızın bu araca sahip olacağı günü sabırsızlıkla beklediğini biliyorum' sözleriyle ülkesinin bu heyecanını dile getiriyor" denildi.



ÇILGIN TÜRKLERİN MUCİZELERİNE HAZIR OLUN

MHP lideri Devlet Bahçeli "Yerli ve milli otomobille gurur duyuyoruz. Türkiye'yi tökezletmek için pusuya yatanlar Çılgın Türklerin mucizelerine hazır olsun" dedi.



SİPARIŞ YAĞIYOR



TÜRKİYE'NİN yerli ve milli otomobiline iş dünyasından büyük destek geldi. İşadamları, "Yerlisi varken başka araba kullanmam", "Bu aracı almak milli görevdir" açıklamaları yaptı.

İTO: ÜYELERLE KARAR ALDIK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç "Üyelerimızle ortak karar aldık. Yurtiçinde satılacakların en büyük miktarını İTO üyeleri alacak" dedi

ASKON: 5 BİN ADET ALIRIZ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, "5 bin araç almak istedik. Ön siparişte yatırılacak ilk rakam neyse onu 5 bin üyemizden toplayıp şirketin hesabına yatırmaya ve talebimizi kesinleştirmeye hazırız" dedi.

MÜSİAD: EN AZ 30 BİN SİPARİŞ VERİRİZ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan "Yıllık 175 bin adetlik üretim yetmeyecek. Ben şahsen teknolojisini, tasarımını çok beğendim. MÜSİAD Genel Merkez ve şubeler olarak araçtan alacağız. Üye sayımız 60 bin. 30-40 bin adet üyelerimiz alır" dedi.

TİM: İHRACATÇI BİRLİKLERİ HAZIR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle "TİM'deki tüm kurumsal araçların ve ihracatçı birliklerinin araçlarının yerli otomobille değiştirileceğini belirtti. İlk etapta 300 araçlık bir talebimiz olacak" diye konuştu.

ATO: HEPİMİZ İSTİYORUZ

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran "Bundan sonra başka araba almam. ATO'nun 181 meclis üyesinin tamamı arabadan almak istiyor" dedi.

ASO: 200 SİPARİŞ BİZDEN

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ise "Otomobilin prototipi sınavı geçti. İlk etapta 200 araç alabiliriz" dedi.

DAP YAPI: 200 OTOMOBİLİ HEMEN ALIRIZ

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da, dünyanın konuştuğu yerli otomobilden 200 araç almak istediklerini söyledi.



VATANDAŞLARDAN TAM NOT ASİL VE YAKIŞIKLI...

GÖĞSÜMÜZ KABARDI

Yerli otomobilin tanıtımı sırasında ekran başına kilitlenen vatandaşlar: Araçları çok beğendik. Emeği geçenlerin yüreğine sağlık. Artık meydan okuyan bir Türkiye var



Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından tanıtılan yerli otomobiller vatandaştan tam not aldı. İşte görüşler;

KONYA

Hamza Aras: Gurur duyduk. Yerli otomobiller satışa sunulduktan sonra kendi firmamdaki tüm araçları da yerli otomobilimizle değiştirmeyi düşünüyorum.

Macit Uluçamlıbel: Her ayrıntısıyla çağın ilerisinde. Rabbim ülkemizi bu yatırımların kapısına kilit vuracak zihniyete bırakmasın.

Tayfun Taşkıran: Şimdiden şahsım olarak tanıtılan iki modelden de almak istiyorum.

KAYSERİ

Taner Afşar: Başkan Erdoğan tüm engellemelere rağmen 5 babayiğidi bir araya getirdi. 60 yıllık hikaye kaldığı yerden devam ediyor.

Remzi Yıldırım: Yerli otomobilin tanımı yapılırken gözlerim doldu. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hayata geçmesinden onur duydum. 54 yıllık hayatımda bir çok hükümet gördüm ama ilkleri hep Cumhurbaşkanımız sayesinde yaşadım. İHA'lar, SİHA'lar derken şimdi de göğsümüzü yerli otomobil kabarttı.

Mahmut Pişkinleblebici : Böyle yakışıklı araba görmedim. Çok havalı.

KIRŞEHİR

Cansu Kılınç: Bir kadın olarak görünüş ve şıklık her şeyin başında geliyor bizler için. Tasarımı oldukça güzel. Bir Türk gibi asil.

Mutlu Kılıçaslan: Tüylerimiz diken diken oldu. Artık dünyaya meydan okuyan bir Türkiye var.

ADANA

Fatma Yurduseven: Başkan Erdoğan'a inandık, güvendik. Bu gurur hepimizin.

Yunus Sarman: Gelenekten aldığı güçle bizi geleceğe taşıyan Başkan Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyorum.

ANTALYA

Ali Akay: Üretime geçer geçmez almaya hazırız.

MARDİN

Şirin Ersan: Türkiye artık bu alanda ben de varım diyor. Gerek teknolojik altyapısı, gerekse güvenilirliği ile bu piyasada da söz sahibi olacak.

TUNCELİ

Ferhat Güven: Bu başarı hikayesi tüm Türkiye'nindir. Bu projeler ülkemizin çıkarınadır.

HAKKARİ

Fikri Algül: Bize bu mutlu günü yaşatan herkese, arkalarında dimdik duran bütün devlet yetkililerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

TRABZON

Şükrü Üçüncü: İç ve dış tasarımı, konforu ile mükemmel etkileyici bir otomobil.

Şeref İşler: Yakıt sorunu yok, elektrikli, çevre dostu, en son teknoloji ile tasarlanmış. Şimdi muhalefet buna da bir kulp bulur. Çifte kavrulmuş muhteşem bir eser.

ARDAHAN

Ünal Yılmaz Taş : Her Türk vatandaşının gurur duyacağı bir olay.

ERZİNCAN

Bahadır Yeniçeri: Yerli otomobil her şeye rağmen yapıldı. Görünüşü, özellikleri, stili herkesi heyecanlandırdı.

İSTANBUL

Ramazan Kelleci: Eminimki bizi artık dünya kıskanmıştır, izlerken o kadar heyecanlandım ki anlatamam. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere babayiğitlerin eline emeğine yüreğine sağlık. Hüseyin İyigör: Resmen izlerken televizyona kitlendim. O kadar heyecan ve gurur verici bir tabloyduki anlatamam. Ahmet Akverdi: Çok güçlü bir tasarım.



ZAFER İNANANLARINDIR

ÜNLÜ isimler sosyal medya hesaplarından yerli otomobile övğüler yağdırdı. Sibel Can 'Yerli ve milli yolumuz açık olsun', İbrahim Tatlıses 'O kadar şık ki gururla bakıyorum', Alişan 'Gurur duyduk' , Demet Akalın 'Hayırlı Olsun', Mustafa Ceceli 'Made in Türkiye. Bize de bu yakışır', Fettah Can 'Gururlanmamak elde değil', senarist Mehmet Bozdağ 'Büyük hayallerin, büyük ideallerin, büyük hedeflerin ülkesi Türkiye!', Bülent Serttaş 'Milli duruşun en güzel meyvesi', yapımcı Polat Yağcı 'Bugün bir kez daha gördük ki zafer inananlarındır', Muazzez Ersoy 'Kendimize inandığımızda aşamayacağımız engel yok', Uğur Işılak 'Bismillah demek önemliydi, bitirmek hepsinden de önemli', oyuncu Ali Nuri Türkoğlu 'Mutluyuz, gururluyuz', İsmail Hakkı Ürün 'Emeği geçen herkese teşekkürler' mesajını paylaştı. MAGAZİN



BİZ ÇOK ELEKTRIK ALDIK

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yerli otomobilin jandarma ve polis araçlarına çevrilmiş animasyon görüntüleri yayımlanarak "Biz çok elektrik aldık. 'Türkiye'nin Otomobili' için sabırsızlanıyoruz" denildi.



