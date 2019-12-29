CHP’li belediyeden milyarlık imar rantı

CHP'de milyonluk rant skandallarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Antalya'nın CHP'li Gazipaşa Belediyesi, yaklaşık 250 milyon euroluk (1.7 milyar liralık) ranta yol açan skandal bir imar değişikliğine imza attı. İddialara göre skandal imar değişikliği şöyle gelişti. İlçenin sahilinde 50 dönüm arazisi olan bir yatırımcı sahile otel yapmak istedi. Ancak otel için yaklaşık 125 dönüm arazi gerekiyordu. Bunun için CHP'li belediye, büyük bir ranta kapı açacak bir uygulamaya gitti. Yatırımcının arazisinin etrafındaki küçük arsalar imar değişikliği ile birleştirilerek yatırımcının arazisine dahil edildi. Böylece yatırımcının arazisi 125 dönüme çıkarıldı. Selinus Plajı'nı kapsayan karar ile sahildeki arazileri ile ellerinden alınan vatandaşlara dağ başında arazi verildi. İmar değişikliği ile yaklaşık 250 milyon euroluk bir rant sağlanmış oldu. Arazileri ellerinden alınan vatandaşlar ise büyük bir haksızlığa uğradı. O vatandaşlardan biri ise CHP'nin eski Gazipaşa ilçe başkanı olan turizmci Bülent Kocabaş oldu.



250 MİLYON EUROLUK RANT

Kendisinin de aynı bölgede 3 bin 400 metrekare arazisi olduğunu ve arazisinin zorla elinden alınarak dağlık bölgeye taşınmak istendiğini belirten Kocabaş, "Ben kesinlikle buna razı değilim. Otel yatırımcısına kıyak yapmak için, vatandaşı mağdur ediyorlar. Yatırımcının dağ başındaki arazisini sahile taşımanın adı kıyak yapmaktır. Bunu yaparken bu kişiye 250 milyon euroluk rant sağlıyorsunuz. Bunun hesabını kim verecek?" diye konuştu. CHP'li Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın imar planı değişikliği ile birilerine rant sağladığını öne süren Kocabaş şunları söyledi: "Bir yatırımcının sahilde yapacağı otel için imar değişikliği adı altında yatırımcının dağın tepesinde olan arsasını sahile getirip sahilde değerli arsası olan insanın arsasını ise dağa taşıdılar. Hatta bu sahil kesimine, belediyenin sağda soldaki arazilerini de taşıdılar. Otel yapmak isteyen yatırımcının sahilde 125 dönüm araziye ihtiyacı vardı. Fakat sahilde 75 dönüm yeri vardı. Hukuksuz bir şekilde 50 dönüm araziyi taşıma ile sahile getirip, araziyi 125 dönüme çıkardılar. Sahilde arazisi olan vatandaşları mağdur ettiler. İmar Kanunu'nun 18. Maddesi'ne göre arazi toplulaştırma çalışması yapılırken vatandaşla yapılacak arazi takasında emsal değerde araziler gösterilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yapılacak çalışmalar 'kamu yararı' olmaktan çıkıyor. Başkasına rant sağlamak amacını gütmüş oluyor."



'AYRI BİR GARABET'

Gazipaşa Belediyesi'nin imar planında yaptığı değişikliğin onay için CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gönderildiğine dikkat çeken Bülent Kocabaş, "Bu plan revize edilmeli. Gazipaşalı çiftçi ve muz üreticisinin arazileri bir otel için heba edilmemelidir. Ben de bir turizmciyim. İlçemize yatırım yapılmasını isterim ama herkes elindeki arazisi kadar yatırım yapmalıdır. Yoksa birilerine kıyak için planlarla oynanmamalıdır. Eğer bu plan revize edilmez ve hatada ısrar edilecek olursa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Aynı yerle ilgili 5 yıl önce de bu şekilde bir uygulama yapmak istediler. Dava açtık ve davayı yerel mahkemede kazandık. Belediyenin itirazı üzerine dosya Danıştay'a gitti. Karar beklenirken bu uygulama ayrı bir garabettir" ifadelerini kullandı.