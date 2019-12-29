Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İstanbul polisinden dev operasyon: 274 kişi gözaltında

İstanbul polisinden dev operasyon: 274 kişi gözaltında

Giriş Tarihi: 29.12.2019
İSTANBUL polisi, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslarla, çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Önceki gece il genelinde bin 400 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda toplam 415 ekip ve 967 personel görev aldı. Operasyonlarda yakalanan 274 şüpheliden 2'sinin 20 yıla kadar, 6'sının 10 yıla kadar, 36'sının 5 yıla kadar, 68'inin 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul polisinden dev operasyon: 274 kişi gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN