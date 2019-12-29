İstanbul polisinden dev operasyon: 274 kişi gözaltında

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL polisi, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslarla, çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Önceki gece il genelinde bin 400 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda toplam 415 ekip ve 967 personel görev aldı. Operasyonlarda yakalanan 274 şüpheliden 2'sinin 20 yıla kadar, 6'sının 10 yıla kadar, 36'sının 5 yıla kadar, 68'inin 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.