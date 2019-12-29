Mansur Bey 5 milyon lirayı kabul etmemiş

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Sibel Aygün, ağabeyi CHP eski milletvekili Sinan Aygün ile Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş arasında geçen 25 milyonluk rüşvet skandalına ilişkin özel bir televizyon kanalına açıklamada bulundu. Sibel Aygün, ağabeyi Sinan Aygün ve kendisinin belediyesi meclis üyeleri Haydar Demir ve Berkay Gökçınar'la 13 Aralık'ta TOGO İkiz Kuleleri'nde yaptıkları görüşme sonrasında yaşananları şöyle anlattı:12 Aralık Perşembe günü Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gittim. 8 Meclis üyesi ve ben Mansur Bey'le görüştük. Mansur Bey, 'Oturun, konuşun. Karar verin, kararı da bana bildirin. İstinafa gidilsin mi, gidilmesin mi?' dedi. Meclis üyeleri sürekli 'Ne vereceksin abi' dediler.25 milyon lira konusu TOGO İkiz Kule'deki ofiste gündeme geldi. Sinan Aygün'ün odasına girdiler, odanın kapısı kapandı. Görüntülerle sabittir. 25 milyon orada telaffuz edildi. 'Okul yapılacak, 25 milyon' dediler. Sinan Bey, '25 milyona okul olur mu? Okul 3-5 milyon' dedi. Okul işin kılıfı... Meclis üyeleri Demir ve Gökçınar'la birlikte araçla giderken, Demir Sinan Aygün'le telefonda görüştü. Demir, Aygün'e '3 lira (milyon), 5 lira versen olur mu? 10 lira versen olur mu?' dedi. Mansur Bey 5 lirayı kabul etmemiş, 'Olmaz' demiş.