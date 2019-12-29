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Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HPD İl Başkanlığı binası önünde yaklaşık 4 aydır evlat nöbeti tutan ailelerin eyleminin terör örgütü üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunun en güzel örneklerinden biri 19 yaşındaki Mekiye Kaya. Bundan 5 yıl önce henüz 14 yaşında bir çocukken PKK tarafından kandırılan Mekiye, ailesinden koparılarak Suriye'ye götürüldü. Terör örgütünün elinde yıllarca esaret hayatı yaşayan Mekiye için 3 Eylül'de Diyarbakır annelerinin başlattığı terör örgütüne karşı korku duvarını yıkan eylem bir umut oldu. PKK/ YPG'nin elinden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye, hem büyük özlem duyduğu ailesine kavuştu, hem de hayatında yeni bir sayfa açtı. Mekiye, Diyarbakır'daki evinde ailesiyle geçirdiği ilk gününde SABAH'a konuştu. Örgütten kaçışını ve yaşadıklarını anlatan Mekiye Kaya, "Annemi HDP önünde oturma eyleminde görünce evime dönmek istedim, bırakmadıkları için günlerce ağladım. Bu nedenle beni Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derik ilçesinde hapishaneye attılar. Aylarca burada kaldım. Onlara pişman olduğumu söyleyince beni bıraktılar. Çıktıktan sonra plan yaptım. 21 Aralık gece yarısı kaçıp, yaklaşık iki saat yürüdükten sonra Suriye-Kuzey Irak arasında bulunan Semelka Sınır Kapısı'na ulaştım. Burada Iraklı bir şoföre para vererek, beni karşıya geçirmesini istedim. Daha sonra Zaho'ya, ardından Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'nda bekleyen Türk güvenlik güçlerine teslim oldum. Teslim olduğumda askerin ve polisin şefkati ile karşılaştım" dedi.Yıllar sonra çok özlediği evinin balkonundan dışarıya bakan Mekiye Kaya, "Sanki yeniden doğmuş gibiyim. Artık benim için yeni bir hayat başladı. Gittiğimden beri pişmandım. Kaçıp gelmek istiyordum, ancak cesaret edemiyordum. Artık, kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum. Yetkililerden yeni hayatımı kurarken destek istiyorum. İşe girip kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum" diye konuştu. Annesi ile birlikte yıllar sonra mutfakta kahvaltı hazırlayıp, çay demleyen Mekiye Kaya, bu anları çok özlediğini söyledi. Özellikle Suriye bölgesinde örgütün elinde yaşları 14-15 arasında değişen çok sayıda çocuğun bulunduğunu belirten Kaya, "Kaçıp kurtulmak istiyorlar, ancak yakalanma korkusuyla cesaret edemiyorlar" dedi.Beş yıl sonra kızını evde olmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten anne Hüsniye Kaya ise şunları söyledi: "HDP önünde başlattığımız mücadele sonucu çocuklarımıza kavuştuk. Devlete minnettarız, evladımız evinde. Bize bayramı yaşattılar. Artık, gözyaşlarım dindi. Kızım Mekiye artık devlete emanet. Kızım hayalleri vardı, o hayallerini gerçekleştirmesi için işe girmesini istiyoruz" diye konuştu.