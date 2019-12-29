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Son dakika haberi: 4.2 şiddetinde oldu! Kars ve Erzurum'da deprem hissedildi (Son depremler listesi)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgisine göre Erzurum'un Narman ilçesinde 4.3 şiddetinde oldu! AFAD verilerine göre ise depremin merkez üssü Kars'ın Sarıkamış ilçesi. Bu son dakika haberinden sonra vatandaşlar son depremler konusunda araştırmalarını hızlandırdı. En son nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 15:19
Son dakika haberi: 4.2 şiddetinde deprem oldu! Kars ve Erzurum'da deprem hissedildi (Son depremler listesi)

Az önce Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelen son dakika bilgilerine göre Kars'ta gerçekleşen deprem Erzurum ve Erzincan'da da hissedildi. Son dakika haberine göre Kandilli depremin şiddetini 4.3 olarak ifade ederken, AFAD 4.2 ifadesini kullandı! Vatandaşlar sosyal medya üzerinden depremden sonra yaşadıkları paniği ifade ettiler. Herhangi bir can kaybının olmadığı da açıklandı.

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ!

AFAD verilerine göre deprem saat 14:20'da meydana geldi. Depremin ardından Erzurum, Erzincan ve Kars şehirlerinde yaşayan vatandaşlar panik halinde dışarıya çıktı. Geçtiğimiz hafta da Elazığ'da üst üste depremler olmuştu. Bu gelişmelerden sonra bölgede yaşayan vatandaşlar en son nerede deprem oldu, son depremler aramalarını hızlandırdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kars'ın Sarıkamış ilçesi Parmakdere köyü olarak saptadığı deprem, 14.20'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Sarıkamış'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Erzurum'un Narman ilçesinin kırsal Güllüdağ Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.3 olarak açıkladı.

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