3 ilçede hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı, Serdivan ve Sapanca ilçelerinde farklı tarihlerde 2 ayrı iş yerinden sigara ve para çalınması ile farklı adreslerden 2 adet motosiklet, 1 adet ekobis ve 3 adet bisiklet çalınması olayları ile ilgili çalışma başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, 2 şüpheliyi tespit etti. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis, çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.