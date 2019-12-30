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kongre stratejisini belirledi

kongre süreci için klavuz hazırladı. ‘Takım ruhu ile hareket edin, sosyal medyayı iyi kullanın’ mesajı verildi

Eda IŞIK Eda IŞIK Gündem
Giriş Tarihi: 30.12.2019
AK Parti kongre stratejisini belirledi
AK Parti kongre sürecinde nelere dikkat edilmesi konusunda bir kılavuz hazırlandı. AK Parti'nin internet sitesinde yayımlanan kılavuzda, takım ruhu ile hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Kılavuzda şunlar kaydedildi:
İl, ilçe ve belde kongrelerinde kullanılacak bütün dokümanların renk uyumu, yazı karakteri ve ebat açısından birbiriyle uyumlu olması istendi.
Kongrelerde kullanılacak fotoğrafların AK Parti kurumsal kimliğine uygun olması gerektiği belirtildi. Kongre sürecinde yerelliğe vurgu yapılması, AK Parti kadrolarının dünyayı bilen, teknolojinin bütün imkânlarından yararlanabilen, iş yapabilir ve kabiliyetli kadrolar olduğunun gösterilmesinin önemine dikkat çekildi.
Yerel medyanın önemine dikkat çekilen kılavuzda, "Yerel medya bu yüzden doğru ve etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Partimizin, farklı anlamlara yol açabilecek düşünceleri dile getirmemesi açısından, verilecek mesajların tek bir ağızdan çıkmasına ve bu açıklamaları yapacak olanların partide yetkili kişiler olmasına dikkat edilmelidir" denildi.
Ayrıca, "Parti adına medyaya yapılacak açıklamaları önceden belirlenen yetkilinin yapması önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.
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AK Parti kongre stratejisini belirledi
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