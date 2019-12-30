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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'dan flaş açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman yargıdaki davalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kocaman, Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den yargılandığı davada beraat almasına ilişkin, "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Karara itiraz ettik" şeklinde konuştu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 30.12.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 11:22
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'dan flaş FETÖ açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"FETÖ/PDY ile mücadelede çok ciddi mesafe kat edildi. Bu örgütün yüzde yüz temizlendiğini kimse söyleyemez ancak örgütün operasyonel gücü kalmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu örgütle mücadelede kesinlikle zafiyete düşmemek gerekir. Ankesör soruşturması kapsamında 6 bin 906 kişi hakkında soruşturma açıldı. 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bin 107 kişi tutuklandı. 754 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı."

EKREM YETER İÇİN İTİRAZ EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den yargılandığı davada beraat almasına ilişkin, "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum" dedi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'dan flaş FETÖ açıklaması
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