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'da operasyonu! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 5 Suriye uyruklu ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 30.12.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 16:37
Ankara'da DEAŞ operasyonu! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 5 Suriye uyruklu ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

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Ankara'da DEAŞ operasyonu! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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