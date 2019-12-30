Çocuğumu almadan buradan ayrılmam

ıyarbakır

BUGÜN NELER OLDU

annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 118 günü geride bıraktı. Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için, kucağında 1.5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemine katılan Süheyla Demir, evladını almadan gitmeyeceklerini söyledi. Mardin'den gelen Şehmus Kaya da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Vedat için oturma eylemini sürdürdüğünü belirterek, 5 yıldır oğlundan haber alamadığını aktardı. Çok üzgün olduğunu, evladına kavuşmak için eylemi sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayan Kaya, çocuğunu almadan HDP İl Başkanlığı önünden ayrılmayacağını söyledi