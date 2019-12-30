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Çocuk istismarı davasında bir avukat çığlığı daha! "Mağdur ifadesi, sanık teşhisi, adli tıp raporuna rağmen..."

İstanbul’da İstek Vakfı’na ait bir anaokulda meydana gelen taciz skandalının kapatılmaya çalışılması toplumun tüm kesimlerinde büyük tepki toplamıştı. Yer yine İstanbul, yine bir vakıf anaokulu ve yine bir taciz skandalı. İstanbul Nişantaşı’ndaki bir FMV ’nda 4 yaşındaki M.’nin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada beraat kararı çıktı. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kararı temyiz etmek için başvuru yaptı. Ailenin avukatı ise bu skandala tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 16:39
Çocuk istismarı davasında bir avukat çığlığı daha! Mağdur ifadesi, sanık teşhisi, adli tıp raporuna rağmen...

İstanbul Nişantaşı'ndaki bir anaokulunda 4 yaşındaki M.'nin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada beraat kararı çıktı. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kararı temyiz etmek için başvuru yaptı. Ailenin avukatı tepki gösterdi.

İSTANBUL'da yaşayan 4 yaşındaki M.'nin ailesi, çocuklarının Nişantaşı FMV Işık Anaokulu'nda cinsel istismara uğradığı iddiasıyla okulun temizlik görevlisini şikâyet etti. Savcılık, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. Gelen raporda çocuğun şikâyeti doğrultusunda vücudunun özel bölgelerinde ekimozlar tespit edildi. Çocuk da kendisini istismar etmekle suçladığı temizlik görevlisini teşhis etti. Bunun üzerine şikâyet edilen temizlik görevlisi E.A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı.

MAHKEMEDEN ŞAŞIRTAN KARAR

Tüm delillere rağmen Savcılık çocuğun ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu belirterek sanığın beraatını istedi. Mahkeme de şaşırtan bir karara imza atarak sanığın 'atılı suçu işlediği sabit olmadığından' beraat kararı verdi.

AVUKATTAN SERT TEPKİ

Mağdurun avukatı Zeynep Serim ise sosyal medyadan sert tepki gösterdi. İşte o çarpıcı paylaşımlar ve bir avukatın çığlığı:

Son dakika haberi: İstek Vakfı kimin, sahibi kim? İstek vakfındaki cinsel istismar örtbas edilmek isteniyor iddiası

İstek Vakfı'nın iğrenç olayla ilgili açıklamasına avukattan çok sert tepki!

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Çocuk istismarı davasında bir avukat çığlığı daha! "Mağdur ifadesi, sanık teşhisi, adli tıp raporuna rağmen..."
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