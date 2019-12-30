Çocuk istismarı davasında bir avukat çığlığı daha! "Mağdur ifadesi, sanık teşhisi, adli tıp raporuna rağmen..."

İstanbul Nişantaşı'ndaki bir anaokulunda 4 yaşındaki M.'nin istismar edildiği iddiasına ilişkin davada beraat kararı çıktı. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kararı temyiz etmek için başvuru yaptı. Ailenin avukatı tepki gösterdi.

İSTANBUL'da yaşayan 4 yaşındaki M.'nin ailesi, çocuklarının Nişantaşı FMV Işık Anaokulu'nda cinsel istismara uğradığı iddiasıyla okulun temizlik görevlisini şikâyet etti. Savcılık, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. Gelen raporda çocuğun şikâyeti doğrultusunda vücudunun özel bölgelerinde ekimozlar tespit edildi. Çocuk da kendisini istismar etmekle suçladığı temizlik görevlisini teşhis etti. Bunun üzerine şikâyet edilen temizlik görevlisi E.A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı.

MAHKEMEDEN ŞAŞIRTAN KARAR

Tüm delillere rağmen Savcılık çocuğun ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu belirterek sanığın beraatını istedi. Mahkeme de şaşırtan bir karara imza atarak sanığın 'atılı suçu işlediği sabit olmadığından' beraat kararı verdi.

AVUKATTAN SERT TEPKİ

Mağdurun avukatı Zeynep Serim ise sosyal medyadan sert tepki gösterdi. İşte o çarpıcı paylaşımlar ve bir avukatın çığlığı:

Merhaba,⁰⁰Ben Av. Zeynep Serim. FMV Işık Anaokulu'nda yaşanan cinsel istismar olayı ile ilgili, kamuoyunu da ilgilendiren önemli davada 4 yaşındaki mağdur ve ailesinin avukatıyım. Size okulun üzerini kapatmaya çalıştığı bu olayı duyurmak istiyorum... — Zeynep SERİM (@SerimZeynep) December 29, 2019