Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erdoğan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inceledi.

Fotoğraflar hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

İŞTE O KARELER

Yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", isimli fotoğrafını oyladı.

Spor kategorisi: "Millilerden asker selamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını oyladı.

Haber kategorisinde "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" isimli fotoğrafını oyladı.