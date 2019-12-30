Gözlem noktalarını boşaltmayacağız

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BUGÜN NELER OLDU

MiSavunma Bakanı Hulusi Akar, sınır birliklerini ziyaret etmek amacıyla gittiği Hatay'da konuştu. Rusya destekli rejim saldırıları nedeniyle yaşanacak muhtemel sığınmacı göçüne vurgu yapan Akar, tarafların yapılan mutabakatlara uyması çağrısında bulundu. Akar, "Yaptığımız mutabakata biz saygılıyız, Rusya'nın da bu mutabakata uymasını bekliyoruz. Biz hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca ve fedakarane bir şekilde ifa eden 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız" dedi.Libya'nın askeri yardım talebine de değinen Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye'nin haklarını korumak için göreve hazır olduğunu söyledi. Akar, "Bu konuda bize bir görev verilirse, bunu da yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.