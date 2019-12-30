İdlib’de insani yardım seferberliği

BUGÜN NELER OLDU

Rusya ve İran destekli Suriye rejim güçlerinin İdlib'e havadan ve karadan saldırması sonucunda bir ay içinde 280 bin evlerini terk etmek zorunda kaldı. Camiler, okullar, eski fabrikalar, boş inşaatlar insanla doldu. Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere doğru gelen İdlibliler, çetin kış koşullarında yaşam savaşı vermeye başladı. Yağışlar yüzünden çadır kamplar çamur içinde kalırken, yiyecek ve ısınma sorunları da savaştan kaçan yüzbinlerce Suriyeli'nin belini büktü. Temiz olmayan ortamlarda yaşayan İdilliler'i bekleyen tehlike salgın hastalıklar. Öte yandan Türkiye'den STK'larsa bölgede insani yardım seferberliği başlattı. Suriye rejiminin İdlib'e yönelik artan saldırıları sonrası yüzbinlerce sivil zaten kapasitelerinin üzerinde sığınmacı bulunan kamplara ve bölgede bulunan zeytin ağaçlarının altında kurdukları derme çatma çadırlarda yaşamaya başladı.Suriye'de iç savaşın başladığı günden beri bölgeye aralıksız yardım gönderen Türkiye Diyanet Vakfı Suriye görevlisi İsmail Yiğit, 3 bin kişinin kalacağı yeni bir çadır kent kurma çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Havaların soğuması nedeniyle önceliği barınma ve giysiye verdik. Bin 500 yetim çocuğun kışlık giysi ihtiyaçlarını karşıladık. Günlük ekmek ve gıda paketi dağıtımlarıyla da ihtiyaç sahiplerine yetişmeye çalışıyoruz" dedi.TürkKızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ise, "'İdlib'teki kara bulutları iyiliğin gücü ile dağıt' isimli kampanya başlattık. AFAD'la birlikte tespit etmiş olduğumuz kamp alanlarında acil çadır kuracağız. Mevcut çadır kentlerimizin içerisindeki kapasiteleri artırıyoruz" diye konuştu.