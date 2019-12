Kanal İstanbul’a vatandaştan destek

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'a nefes olacak yeni hayat alanları açması planlanan, Boğaz'daki deniz trafiğini rahatlatacak Kanal İstanbul projesine karşı çıkan CHP'lilerin başlattığı imza kampanyası vatandaştan sert tepki gördü. Kanal İstanbul'a sahip çıkan vatandaşlar, projenin Türkiye'ye çok şey kazandıracağını söyledi. İşte görüşler:Proje, hem inşa sürecinde hem de tamamlandıktan sonra yeni iş imkanlarıyla gelir imkanı yüksek iş olanaklarına imkan sunacaktır. Cumhurbaşkanımız'ın da dediği gibi kendi su yolumuzu yönetmemize imkan tanıyarak daha güvenli ve yaşanabilir bir gezi rotası oluşacaktır.Dünyanın en önemli projeleri arasında yer alacak olan Kanal İstanbul, ekonomik olarak piyasaya ciddi bir hareketlilik getirdi. Silivri'de son bir hafta içerisinde tapuda yapılan alım satımlara bir baksanız net tabloyu daha iyi görebiliriz. Ama bunu fırsat bilerek piyasada merdiven altı dediğimiz emlakçıların da durumdan vazife çıkarttığını duyuyoruz. Devletimizin bu süreci çok iyi işlemesini arzu ediyorum. İstanbulumuz'a, Türkiyemiz'e hayırlı uğurlu olsun.Silivri'de 30 yıldır gayrimenkul sektöründe işletmeciyim. Projenin ismi daha ilk açıklandığı günlerde bile bölgemizin katma değeri birden başka bir boyut kazandı. Hem arsa sahipleri hem de yatırımcıların beklediği müjdeli haberin Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı an itibariyle telefonlarımızın kilitlendiğini söyleyebilirim. Resmen ekonomimize can suyu oldu. Milletimizin için büyük bir gurur abidesi olacak inşallah.Dünya basınında her gün onlarca detayı işlenen projenin hayata geçmesi ülkemiz için çok büyük bir kazanımdır. Özellikle Cumhurbaşkanımız'ın bu konudaki kararlı duruşunu takdir etmek gerekiyor.Memleket faydasına olan bir şey, tabi ki yapılsın. Vatandaşa bunun faydaları anlatılsın. Tabi her şeye karşı çıkan bir grup var. Nasıl 3. köprüye, yeni havalimanına karşı çıktılarsa buna da karşı çıkıyorlar. Ben onların bu ülkenin hayrına çalıştıklarını düşünmüyorum. 60 yaşına geldim, bu ülkeye bir çivi çaktıklarını görmedim. Bunların tek derdi bu hükümet yapmasın. Projeler bir bir gerçekleşince biz bu projeyi daha önce düşünmüştük diyorlar.Her şeye istemeyiz diye karşı çıkan zihniyete inat böyle büyük projeler gerçekleştirilmeli.Yeni bir boğaz kazanacak İstanbul. Sebebini dahi bilmeden projeye de itiraz ediyor CHP zihniyeti.Bence karşı çıkanlar niye karşı çıktılarını dahi bilmiyor.CHP, bu ülkede güzel olan her şeye karşı çıkıyor. Kanal İstanbul ülkemizin vitrinini güzelleştirecek. CHP'liler geçmişte olduğu gibi mutlaka bazı güçlere bağımlı olarak yaşamak istiyorlar. Bu projelere bahane üretmeyi bırakıp ülkenin gelişimi için ne proje sunacaklarını açıklasınlar.Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP'nin bu ülkenin gelişimi için çalışması gerekir, önüne engel oluşturmak için değil.Projenin bu şekilde yeniden gündeme gelmesinin tek nedeni CHP'nin İBB üzerinden gündemde kalma çabası. İstanbul'a zararı varmış gibi kamuoyunu etkileyip projeyi engellemeye çalışıyorlar. Marmaray'a, yeni havalimanına, 3. köprüye ve diğer projelere de karşı çıktılar. Ama sonrasında bu projelerin ne kadar önemli ve yararlı olduğunu gördüler. Proje üzerinden gündemde kalmak proje üretmeyen CHP'ye yakışmıyor.