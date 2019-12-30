Katillerin robot resmi yayımlandı

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Avustralya'da17 Aralık 1980'de Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever'i şehit eden iki katil zanlısının robot resimleri yayımlandı. Avustralya'nın şehit diplomatlar Arıyak ve Sever'in dosyalarını yeniden açmasının ardından Yeni Güney Galler Ortak Terörle Mücadele Ekibi'nin görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda cinayetlerden aranan iki erkeğin bilgisayar kullanılarak hazırlanan görüntülerini yayımladığı bildirildi. Yerel haberlere göre, robot resimlerde adamlardan birinin kask taktığı görülürken, diğer zanlı dijital olarak yaşlandırıldı. Her iki zanlının da bugün 60'lı yaşlarında olduğu sanılıyor. Yeni Güney Galler Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Walton, robot resimlerdeki kişileri tanıyanların polisle irtibata geçmesi çağrısında bulundu.