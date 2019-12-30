Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyonu: 9 gözaltı

'de yılbaşı öncesi 'a operasyonu: 9 gözaltı

'de yaklaşan yılbaşı öncesi terör örgütüne yönelik şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 30.12.2019 08:29 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 08:30
Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yaklaşan yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarında TEM ve Özel Harekat polislerinin katıldığı operasyonda Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Operasyonda Suriye ve Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Yakalanarak kelepçelenen şüphelilerin evinde arama yapıldı. Şüpheliler sorgu öncesi Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyonu: 9 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN