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‘Kirli ittifak’ ‘hayır’ demek için hazırlanıyor

EVRİN GÜVENDİK Gündem
Giriş Tarihi: 30.12.2019
‘Kirli ittifak’ ‘hayır’ demek için hazırlanıyor
TBMM, yeni yılın ilk günlerinde, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin görüşmelerine hazırlanıyor. Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası, Doğu Akdeniz'deki oyunu bozmuştu. Askeri İşbirliği Anlaşması'nın kabulünün ardından, bu kez Libya'ya asker gönderme tezkeresine karşı Millet İttifakı ortağı siyasi partiler bir kez daha 'hayır bloğu' oluşturma derdine düştü. CHP, İYİ Parti ile HDP, Türki-ye'nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki çıkarlarını gözardı ederek, bu hafta ele alınması beklenen Libya'ya asker gönderme tezkeresine TBMM GenelKurulu'nda 'hayır' oyu verecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise tezkere görüşmeleri öncesi muhalefeti Libya konusunda bilgilendirmesi bekleniyor.
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‘Kirli ittifak’ ‘hayır’ demek için hazırlanıyor
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