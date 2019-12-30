Önce HDP’ye sonra Kandil’e götürdüler

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da 5 yıl önce dağa kaçırılan ve annesini HDP binası önündeki eylemde görünce, 4 gün önce örgütten kaçarak teslim olan 19 yaşındaki Mekiye Kaya, Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde nasıl kaçırıldığını anlattı. Liseye başladığı ilk günlerde 2 öğrencinin kendisine sık sık terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığını söyleyen Kaya, şunları söyledi:Defter ve kitaplarım okulda bıraktırılarak, HDP il binasına götürüldüm. Burada, binanın alt katında bulunan 'Mizgin' kod adlı, gerçek ismini bilmediğim 40-45 yaşlarında beyaz eşarp takan bir kadının yanına götürdüler. Örgüte katılmak isteyenlerin bu kadına götürüldüğünü anladım.HDP il binasında bulunduğum süre içerisinde bana örgüte katılmam için propaganda yapıldı.'Mizgin' kod adlı kadın daha sonra beni örgüte götürmeleri için HDP il binasına, iki erkek ve bir kadın çağırdı.Akşam araçla Şırnak'ın Silopi ilçesine gittik. Silopi'de nehir kıyısına kadar yürüdük. Beraber geldiğimiz 3 kişi beni milise teslim etti. Onunla bindiğimiz botla karşıya (Suriye) geçtik. Beni teslim alan 2 kişi ile Derik kampına gittik. Mekiye, YPG'de olduğu süre içerisinde aktif çatışmaya katılmadığını, terör örgütüne katıldığı günden beri de pişman olduğunu anlattı.