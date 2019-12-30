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Sakarya’da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri yaptıkları fuhuş operasyonunda 10 kişiyi yakaladı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 30.12.2019 17:32 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 17:33
Sakarya’da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde fuhuş yaptığı bilgisini alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri 3 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 3 farklı adrese gerçekleştirilen baskında, Azerbaycan Uyruklu Magsud H. (24), fuhuştan kaydı olan N.A. (44), G.B. (43), H.Y. (29), G.A. (36) isimli kadın şahıslar ve bu şahıslarla para karşılığında fuhuş yapan 5 erkek zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Azerbaycan uyruklu Magsud H. sınır dışı edildi.

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Sakarya’da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
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