Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Siirt'te jandarmadan PKK'ya ağır darbe: 11 ayda 44 terörist etkisiz hale getirildi

'te jandarmadan PKK'ya ağır darbe: 11 ayda 44 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarmanın operasyonları terörün belini kırdı... İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya 11 ayda 515 operasyon gerçekleştirdi. 44 Teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda etkisiz hale getirilenler arasında 3 turuncu, 2 gri, 1 mavi kategoride aranan terörist bulunuyor.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 30.12.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 15:31

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlar, terör örgütü PKK'yı bitirme noktasına getirdi. Terör örgütü PKK'ya son bir ayda 32 operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda tespit edilen çok sayıda barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Siirt'te terör operasyonlarını tüm hızıyla sürdüren jandarma komando birlikleri ile Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri 11 ay da PKK'ya ağır kayıplar yaşattı. Operasyonlarda teröristlerin kullandığı onlarca sığınak ve barınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Tespit edilen sığınak ve barınaklar delil çalışmasının ardından imha edildi. Jandarma terörle mücadeleye gece-gündüz demeden, olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen büyük bir kararlılıkla devam ediyor.
JÖH ve komando birlikleri kırsal alanda teröre darbe vururken, bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında teröre yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik operasyonlarına da devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Siirt'te jandarmadan PKK'ya ağır darbe: 11 ayda 44 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN