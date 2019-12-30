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Son dakika: Eski milletvekili , 'den istifa etti! İşte o istifa dilekçesi

Gelen son dakika bilgisine göre; Mansur Yavaş'ın rüşvet skandalını ortaya çıkarmasının ardından hakkında disiplin soruşturması başlatılan , 'den istifa etti.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 10:40
Son dakika: Eski milletvekili Sinan Aygün, CHP'den istifa etti! İşte o istifa dilekçesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aralarındaki rüşvet tartışmasının ardından Sinan Aygün CHP'den istifa etti. Aygün, istifa dilekçesinde 'Gördüğüm lüzum üzerine CHP'den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim' ifadelerini kullandı. Aygün, CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçeyi Twitter adresinden paylaştı.

Sinan Aygün CHP'den istifa etti!



Sinan Aygün'ün istifa dilekçesinde 'Gördüğüm lüzum üzerine CHP'den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Milletvekili ve iş adamı Aygün'ün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddialar ve sonrasındaki açıklamaları İçişleri Bakanlığını harekete geçirmişti. Bakanlık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında Aygün tarafından ortaya atılan iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirmişti..

İşte Sinan Aygün'ün CHP'den istifa dilekçesi!

Eski CHP Milletvekili ve eski ATO Başkanı Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü..

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Son dakika: Eski milletvekili Sinan Aygün, CHP'den istifa etti! İşte o istifa dilekçesi
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