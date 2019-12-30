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Terör örgütü ’da çözülme sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, 'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı teröristin Silopi’de, 1 PKK/YPG’li teröristin ise Kızıltepe’deki hudut karakolumuza teslim olduğu kaydedildi.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 09:12 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 09:17
Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

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Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor
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