Teröristlere sınırda göz açtırmayacak! 159 termal kamera dikiliyor

Türkiye'nin batı ve doğu sınırları yasadışı geçişlere karşı elektro-optik gözetleme sistemleriyle donatılacak. Elektro-optik kulelerle 1182 km'lik doğu sınırının yaklaşık 740 km'si, 472 km'lik batı sınırının ise yaklaşık 350 km'sinde gözetleme imkanı sağlanacak. Kulelerden 159'u gelecek yıl dikilecek.

KAPSAMA SAĞLANABİLECEK

Terör geçişlerini engellemek, yasadışı göçle mücadele, insan ticareti, sınır ötesi suçlar ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 211 kulenin 70'i batı, 141'i ise doğu sınırlarında oluşturulacak. 'Kablosuz sensör sistemi' zemine yerleştirilecek sensör setlerinin hareket ve titreşim algılama kabiliyetiyle gözetleme sistemlerinin görüş alanında olmayan yerler için de kapsama sağlanabilecek.

KARA GÖZETLEME RADARI VE KESKİN NİŞANCI TESPİT SİSTEMLERİYLE

ASELSAN'ın yüklenicisi olduğu elektro-optik kule projesinde 2020 yılında doğu sınırında 117, batı sınırıda 42 kulenin faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Projede kule üstü termal kamera, radar ve keskin nişancı tespit sistemi bulunacak. Yerli termal kamera, lazer mesafe ölçer, gündüz görüş kamerası, kara gözetleme radarı ve keskin nişancı tespit sistemleriyle sınır gözetlenecek.

ENERJİSİ GÜNEŞTEN

Suriye sınırının muhtelif kısımlarında 23 gözetleme kulesi, 50 noktada termal kamera ve 48 noktada gece görüş özellikli kamera sistemlerinin kurulumu tamamlandı. 223 km'lik Suriye-Şanlıurfa hududundaki sınır aydınlatmaları projesi kapsamında 40 km uzunluğunda solar aydınlatma, kamera ve sensör bileşenlerinden oluşan güvenlik sistemi kuruldu. Sistem tamamen güneş enerjisinden elde edilen elektrikle çalışıyor. 560 km'lik İran sınırının Iğdır'a tekabül eden 54 km'lik hat boyunca aydınlatma, kamera ve termal algılayıcı bileşenlerinden oluşan sınır fiziki güvenlik sistemi kurulmuştu. Buna Ağrı'da 25 km uzunluğu kapsayan sistem daha eklendi. 276 km'lik Gürcistan sınırının 14 km'lik kısmında da aydınlatma, kamera ve termal algılayıcı bileşenleri hizmette. Trakya'daki hudut hattındaki çalışmalar için ise AB fonlarından yararlanılıyor. Bu kapsamda Yunanistan sınırında 56 km ve Bulgaristan sınırında 22 km'lik altyapı çalışmaları devam ediyor.