Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü yarın okullar tatil mi ve 1 Ocak 2020 resmi tatil mi?

tatili kaç gün? yarın okullar tatil mi ve 1 Ocak 2020 resmi tatil mi?

2019'u geride bırakıp 2020'ye merhaba derken hüzünleri, sevinçleri ve mutlulukları geride bırakıyoruz. Özellikle öğrenciler ve velileri yarın okullar tatil mi? sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda özel haberimizde tüm bu sorularınızın cevabını bulabileceksiniz. Öğrencilerin dışında memurlar ve çalışanlar da tatili kaç gün, 31 Aralık Aralık yarım gün mü okullar tatil mi konu başlıklarını araştırıyor. Yılbaşı gecesi bu sene 31 Aralık Salı gecesine denk geliyor, 1 Ocak Çarşamba günü ise resmi tatil...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 10:17
Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü yarın okullar tatil mi ve 1 Ocak 2020 resmi tatil mi?

tatilinden önce plan ve program yapacak aileler okullar tatil mi sorularının yanıtlarını arıyor. 2019'un son resmi tatili 1 Ocak Çarşamba 2020 olarak dikkat çekiyor. Devlet memurları ve özel sektör çalışanları eğer 2 gün idari izin alırlarsa tatillerini uzatabilecekler. Öyle ki 1 Ocak Çarşamba gününün resmi tatil olduğunu düşünürsek 2 Ocak Perşembe ve 3 Ocak Cuma günlerini birleştiren kişiler Cumartesi ve Pazar günleriyle birlikte 5 gün tatil yapmış olacak. 2020 tatil günlerini haberimizde bulabileceksiniz.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ?

İŞTE TÜM SORULARINIZIN CEVAPLARI...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü yarın okullar tatil mi ve 1 Ocak 2020 resmi tatil mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN