Aydın'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt imalatı ve satışına yönelik olarak dün Efeler ilçesindeki 2 ayrı depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Drone destekli operasyonda toplam 45 bin 500 litre karışımlı akaryakıt, imalatında kullanılan 1 adet 15 bin litre kapasiteli 'reaktör' adı verilen ısıtma ve ayrıştırma sistemi olarak kullanılan metal tank, 1 adet dört ayaklı alt kısmında vana bulunan yakıt işlemede kullanılan su tankı, 1 su soğutma kulesi ve havuzu, 2 pompa, 2 dinamo ve 13-14 metre uzunluğunda 2 plastik hortum ele geçirildi.

Ayrıca, kaçak akaryakıt imalatı yapılan depo yapılan armada 1'i 7 bin litre, 27'si 1000 litre, 1'i 15 bin litre kapasiteli, 4'ü 7 bin 500 litre, 1'i 1500 litre kapasiteli metal ve plastik tank, 4'ü 60 litre, 3'ü 30 litre kapasiteli toplam 7 plastik bidon, 200 litrelik bir varil bulundu.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda kaçak akaryakıt imalatı ve satışı yaptıkları belirlenen M.A., K.G., A.T., N.N., M.Ç., M.B. ve S.S. gözaltına alındı. 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.