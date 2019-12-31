Aygün’den, CHP’ye istifalı tepki: Aşağılık bir yazıyla ihracımı istediler

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AnkaraBüyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 3 CHP'li meclis üyesinin TOGO İkiz Küleleri'nin inşaatının durdurulmaması karşılığında 25 milyon lira rüşvet istedikleri için suç duyurusunda bulunan CHP eski milletvekili Sinan Aygün, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ve kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkedilmesine zehir zembelek açıklamalarla tepki gösterdi. Aygün dün kendisi istifa etti ve ilgili dilekçeli CHP genel Merkezi'ne verdi. SABAH'a konuşan Aygün, "Bana CHP Ankara İL Başkanlığı'nın hakkımda disiplin soruşturması açıldığına yönelik tebligatı geldi. Bu aşağılık bir yazı. Kesin ihraç istemi ile soruşturma açmışlar. Hakkımda mahkeme kurmuşlar. Yargılayıp idam cezası vermişler. Ben kendimi onlara astırtmam" dedi.CHP Ankara İl Teşkilatı'nın Aygün'e gönderdiği disiplin soruşturması açılmasına ilişkin tebligatta "TV'deki ifadeleriniz ile başta Genel Başkanımız ve Ankara milletvekilimiz Bülent Kuşoğlu olmak üzere partimizin kurumsal kimliğini rencide edici tavırlar içine girdiniz. Bu nedenle" kesin çıkarma" cezası istemiyle hakkınızda disiplin soruşturması açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. Aygün ise istifa "Gördüğüm lüzum üzerine CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerini kullandı.