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Denizli’de PKK ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 3 gözaltı

Denizli’de polis tarafından PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 10:10
Denizli’de PKK ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 3 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Bir başka operasyon ise DEAŞ'a yönelik yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 şahıs yakalandığı. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Denizli’de PKK ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 3 gözaltı
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